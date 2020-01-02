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У Польщі затримали українця, чий дрон застряг на даху храму в Кракові

Київ • УНН

 • 12901 перегляди

КИЇВ. 2 січня. УНН. Краківська поліція затримала власника дрона, який 1 січня впав на дах Маріацької базиліки - Костелу Діви Марії на Головному ринку в Кракові. Ним виявився 24-річний турист з України, передає УНН з посиланням на "Польське радіо".

"На місце події були вислані патруль поліції і пожежна служба. Пожежники зняли дрон з даху. На щастя, будинок – дах – не було пошкоджено. Ми затримали цього українця, і будемо розглядати можливість висунення звинувачень у створенні небезпеки для людей. Йдеться про те, що цей дрон міг впасти комусь на голову, могла статися трагедія", - повідомив речник малопольської поліції Себастіан Ґлєнь.

Туристу може загрожувати штраф або рік в’язниці. Дрон важив менш, ніж півкілограма, а чоловік не був зобов’язаний мати ліцензію на його пілотування. Ґлєнь пояснив, що відповідно до авіаційного законодавства, таких БПЛА не можна запускати над будинками та над натовпом людей.

"Тут на Ринку у Кракові завжди натовп. І практично на території міста важко знайти місця вільні від великих скупчень людей або від будівель. Тому ми також розглядаємо можливість висунення звинувачень на основі авіаційного права", - зазначив речник поліції.

З його слів, на даний момент поліція консультується щодо висунення звинувачень з експертами в області авіаційного законодавства.

Як повідомляв УНН, семеро українців ув'язнені у Польщі через запити про їхню екстрадицію до РФ.

Українські Національні Новини

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