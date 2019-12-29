У поліції розповіли про ситуацію під Лук’янівським СІЗО

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під Лук'янівським СІЗО у Києві, станом на 09:00 ранку, досі перебувають активісти, водночас жодних сутичок чи провокацій не відбувалось. Про це УНН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві.