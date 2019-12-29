У поліції розповіли про ситуацію під Лук’янівським СІЗО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Під Лук'янівським СІЗО у Києві, станом на 09:00 ранку, досі перебувають активісти, водночас жодних сутичок чи провокацій не відбувалось. Про це УНН повідомили у відділі комунікації Головного управління Національної поліції у місті Києві.
Так, зі слів правоохоронців, активісти досі знаходяться під СІЗО. Водночас їхню кількість у поліції не назвали.
“Поки все спокійно, ніяких сутичок не було (протягом доби — ред.)”, — уточнив співрозмовник.
З його слів, правоохоронців під Лук’янівським СІЗО “достатня кількість”.
Нагадаємо, напередодні під Лук’янівським СІЗО активісти заблокували виїзд автозаків в яких перебували обвинувачені у вбивствах на Майдані колишні бійці спецпідрозділу “Беркут”.
Як повідомляв УНН, раніше у суботу Київський апеляційний суд відпустив з-під варти ексберкутівців, перед очікуваним обміном.