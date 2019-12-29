В полиции рассказали о ситуации под Лукьяновским СИЗО
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Под Лукьяновским СИЗО в Киеве, по состоянию на 9:00 утра, до сих пор находятся активисты, одновременно никаких столкновений или провокаций ни происходило. Об этом сообщили УНН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.
Так, по словам правоохранителей, активисты до сих пор находятся под СИЗО. В то же время их количество в полиции не назвали.
"Пока все спокойно, никаких столкновений не было (в течение суток - ред.)", - уточнил собеседник.
По его словам, правоохранителей под Лукьяновским СИЗО "достаточное количество".
Напомним, накануне под Лукьяновским СИЗО активисты заблокировали выезд автозаков в которых находились обвиняемые в убийствах на Майдане бывшие бойцы спецподразделения "Беркут".
Как сообщал УНН, ранее в субботу Киевский апелляционный суд отпустил из-под стражи экс-беркутовцев, перед ожидаемым обменом.