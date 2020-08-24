У поліції розповіли про ситуацію на Марші захисників України

“Фаєри запалювали. Але інформації щодо будь-яких правопорушень до нас поки не надходило”, — повідомили в поліції.

Водночас правоохоронці не змогли назвати УНН орієнтовну кількість учасників маршу.

Нагадаємо, деякі учасники Маршу захисників України, який сьогодні відбувається у Києві, підпалили фаєри.



Як раніше повідомляв УНН, у День Незалежності, 24 серпня, у столиці розпочався Марш захисників України.



