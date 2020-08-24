У поліції розповіли про ситуацію на Марші захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Станом на 14:55 правоохоронці не отримували інформації щодо будь-яких порушень, зафіксованих в ході Маршу захисників України у Києві. Про це УНН повідомили в пресслужбі столичної поліції.
“Фаєри запалювали. Але інформації щодо будь-яких правопорушень до нас поки не надходило”, — повідомили в поліції.
Водночас правоохоронці не змогли назвати УНН орієнтовну кількість учасників маршу.
Нагадаємо, деякі учасники Маршу захисників України, який сьогодні відбувається у Києві, підпалили фаєри.
Як раніше повідомляв УНН, у День Незалежності, 24 серпня, у столиці розпочався Марш захисників України.