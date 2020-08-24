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У поліції розповіли про ситуацію на Марші захисників України

Київ • УНН

 • 40274 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Станом на 14:55 правоохоронці не отримували інформації щодо будь-яких порушень, зафіксованих в ході Маршу захисників України у Києві. Про це УНН повідомили в пресслужбі столичної поліції.

У поліції розповіли про ситуацію на Марші захисників України

“Фаєри запалювали. Але інформації щодо будь-яких правопорушень до нас поки не надходило”, — повідомили в поліції.

Водночас правоохоронці не змогли назвати УНН орієнтовну кількість учасників маршу.

Нагадаємо, деякі учасники Маршу захисників України, який сьогодні відбувається у Києві, підпалили фаєри.

Як раніше повідомляв УНН, у День Незалежності, 24 серпня, у столиці розпочався Марш захисників України.

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