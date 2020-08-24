В полиции рассказали о ситуации на Марше защитников Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. По состоянию на 14:55 правоохранители не получали информации о каких-либо нарушениях, зафиксированных в ходе Марша защитников Украины в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичной полиции.
"Файеры зажигали. Но информации о каких-либо правонарушениях к нам пока не поступало", - сообщили в полиции.
В то же время правоохранители не смогли назвать УНН ориентировочное количество участников марша.
Напомним, некоторые участники Марша защитников Украины, который сегодня проходит в Киеве, подожгли фаеры.
Как ранее сообщал УНН, в День Независимости, 24 августа, в столице начался Марш защитников Украины.