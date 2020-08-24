Під час Маршу захисників України у столиці запалили фаєри
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Деякі учасники Маршу захисників України, який сьогодні відбувається у Києві, підпалили фаєри, передає кореспондент УНН.
Так, на вулиці Хрещатик вони підпалили фаєри червоного кольору та скандували “Свободу політв’язням”. Окрім того, у них був банер із надписом “Свободу Ріффмастеру”.
Як раніше повідомлялося в УНН, у День Незалежності, 24 серпня, у столиці розпочався Марш захисників України.
Нагадаємо, ветерану АТО та музиканту Андрію Riffmaster Антоненку, якого підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета, вручили обвинувальний акт.