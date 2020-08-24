Во время Марша защитников Украины в столице зажгли файеры

Так, на улице Крещатик они подожгли файеры красного цвета и скандировали "Свободу политзаключенным". Кроме того, у них был баннер с надписью "Свободу Риффмастеру".



Как ранее сообщалось в УНН, в День Независимости, 24 августа, в столице начался Марш защитников Украины.

Напомним, ветерану АТО и музыканту Андрею Riffmaster Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, вручили обвинительный акт.