У Києві стартував Марш захисників України

Так, після 11-ї з парку Шевченка рушила колона з кількасот людей. Марш пройде бульваром Тараса Шевченка до Бессарабської площі, а далі - центральною вулицею столиці - Хрещатиком до Майдану Незалежності.

Колоні аплодують люди, що зібрались на тротуарах по обидва боки вулиці.

На місці зокрема чергує "швидка" та поліція діалогу.

Як повідомляв УНН, у Києві на День Незалежності, 24 серпня, у посиленому варіанті нестимуть службу понад 4000 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії, зокрема і 200 співробітників поліції діалогу.



