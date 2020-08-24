У Києві стартував Марш захисників України
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У День Незалежності, 24 серпня, у столиці розпочався Марш захисників України, організований Рухом ветеранів України та фондом “Повернись живим”, передає УНН.
Так, після 11-ї з парку Шевченка рушила колона з кількасот людей. Марш пройде бульваром Тараса Шевченка до Бессарабської площі, а далі - центральною вулицею столиці - Хрещатиком до Майдану Незалежності.
Колоні аплодують люди, що зібрались на тротуарах по обидва боки вулиці.
На місці зокрема чергує "швидка" та поліція діалогу.
Як повідомляв УНН, у Києві на День Незалежності, 24 серпня, у посиленому варіанті нестимуть службу понад 4000 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії, зокрема і 200 співробітників поліції діалогу.