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Понад 4 тис. правоохоронців: у Києві посилили охорону порядку на День Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. У Києві на День Незалежності, 24 серпня, у посиленому варіанті нестимуть службу понад 4000 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії, зокрема і 200 співробітників поліції діалогу. Про це УНН повідомляє з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Понад 4 тис. правоохоронців: у Києві посилили охорону порядку на День Незалежності

"За порядком під час заходів у Києві стежитимуть понад 4000 поліцейських та військовослужбовців Нацгвардії. Також будуть залучені представники Державної служби з надзвичайних ситуацій та Служби безпеки України. Київська поліція уже посилила наряди у місцях проведення заходів, до обстеження яких залучені вибухотехніки та кінологи", - йдеться у повідомленні.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко наголосив, що основним завданням правоохоронців у цей день є "недопущення правопорушень та забезпечення безпеки всіх учасників".

"На заходах працюватиме 200 представників поліції діалогу. Кожен поліцейський насамперед націлений на проведення превентивної роботи. При цьому основною формою взаємодії з людьми буде діалог: від надання елементарних роз‘яснень щодо тих чи інших дій до недопущення будь-яких конфліктних ситуацій. Діятимуть певні обмежувальні заходи, тож ми просимо з розумінням поставитися до них", - зазначив він.

Напередодні, 23 серпня, заступник голови Національної поліції України Олександр Фацевич та Андрій Крищенко провели інструктаж співробітникам поліції діалогу, які прибули в Київ з інших регіонів.

Нагадаємо, 24 серпня відзначають 29-у річницю незалежності України. Україна приймає привітання від глав держав, керівників урядів та духовних лідерів з нагоди 29-ї річниці незалежності, зокрема, президент США Дональд Трамп привітав українців зі святом.

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