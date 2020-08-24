Более 4 тыс. правоохранителей: в Киеве усилили охрану порядка на День Независимости

"За порядком во время мероприятий в Киеве будут следить более 4000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии. Также будут привлечены представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Службы безопасности Украины. Киевская полиция уже усилила наряды в местах проведения мероприятий, к осмотру которых привлечены взрывотехники и кинологи", - говорится в сообщении.

Начальник полиции Киева Андрей Крищенко подчеркнул, что основной задачей правоохранительных органов в этот день является "недопущение правонарушений и обеспечение безопасности всех участников".

"На мероприятиях будет работать 200 представителей полиции диалога. Каждый полицейский прежде всего нацелен на проведение превентивной работы. При этом основной формой взаимодействия с людьми будет диалог: от предоставления элементарных разъяснений относительно тех или иных действий по недопущению любых конфликтных ситуаций. Будут действовать определенные ограничительные мероприятия, поэтому мы просим с пониманием отнестись к ним", - отметил он.

Накануне, 23 августа, заместитель председателя Национальной полиции Украины Александр Фацевич и Андрей Крищенко провели инструктаж сотрудников полиции диалога, которые прибыли в Киев из других регионов.

Напомним, 24 августа отмечают 29-у годовщину независимости Украины. Украина принимает поздравления от глав государств, глав правительств и духовных лидеров по случаю 29-й годовщины независимости, в частности, президент США Дональд Трамп поздравил украинцев с праздником.