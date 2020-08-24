В Киеве стартовал Марш защитников Украины

Так, после 11-и часов от парка Шевченко двинулась колонна из нескольких сотен человек. Марш пройдет по бульвару Тараса Шевченко до Бессарабской площади, а дальше - по центральной улице столицы - Крещатику до Майдана Независимости.

Колонне аплодируют люди, которые собрались на тротуарах с обеих сторон улицы.

На месте в частности дежурит "скорая" и полиция диалога.

Как сообщал УНН, в Киеве на День Независимости, 24 августа, в усиленном варианте будут нести службу более 4000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии, в том числе 200 сотрудников полиции диалога.



