В Киеве стартовал Марш защитников Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. В День Независимости, 24 августа, в столице начался Марш защитников Украины, организованный Движением ветеранов Украины и фондом "Вернись живым", передает УНН.
Так, после 11-и часов от парка Шевченко двинулась колонна из нескольких сотен человек. Марш пройдет по бульвару Тараса Шевченко до Бессарабской площади, а дальше - по центральной улице столицы - Крещатику до Майдана Независимости.
Колонне аплодируют люди, которые собрались на тротуарах с обеих сторон улицы.
На месте в частности дежурит "скорая" и полиция диалога.
Как сообщал УНН, в Киеве на День Независимости, 24 августа, в усиленном варианте будут нести службу более 4000 полицейских и военнослужащих Нацгвардии, в том числе 200 сотрудников полиции диалога.