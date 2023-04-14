У Південно-Східному регіоні Азії рівень захворюваності коронавірусом виріс на 481% - ВООЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Всесвітня організація охорони здоров’я у своєму тижневому звіті повідомила, що рівень захворюваності коронавірусом у Південно-Східному регіоні Азії виріс на 481%. Про це пише УНН за інформацією оприлюдненою на офіційному сайті ВООЗ.
Цитата
"Регіон Південно-Східної Азії повідомив про понад 80 000 нових випадків, що на 481% більше порівняно з попереднім 28-денним періодом", - зазначили у ВООЗ.
Деталі
У всьому світі за останні 28 днів (з 13 березня по 9 квітня) було зареєстровано 3 мільйони нових випадків і понад 23000 смертей.
Всупереч загальній тенденції спостерігалося значне зростання кількості зареєстрованих випадків і смертей в регіонах Південно-Східної Азії та Східного Середземномор’я, та в кількох окремих країнах.
На регіональному рівні кількість нових випадків, зареєстрованих протягом 28 днів, зменшилася в чотирьох із шести регіонів: Африканський регіон (-45% випадків), Західно-Тихоокеанський регіон (-39% випадків), Регіон Америки (-33% випадків) та Європейський регіон (-22% випадків).
В той же час, кількість випадків захворення зросла в двох регіонах: регіоні Південно-Східної Азії (+481% випадків) і регіон Східного Середземномор'я (+144% випадків).
На рівні країни найбільшу кількість нових випадків за 28 днів було зареєстровано у США, рф, Республіці Корея, Бразилії і Франції.
Нагадаємо
У ВООЗ повідомили, що Новий варіант COVID "Арктур" може бути в 1,2 рази більш заразним, ніж "Кракен".