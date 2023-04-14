В Юго-Восточном регионе Азии уровень заболеваемости коронавирусом вырос на 481% - ВОЗ

ukru
10:03 • 75407 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

08:24 • 123397 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Эксклюзив
14 марта, 06:00 • 115266 просмотра

Весенняя хандра: психологиня раскрыла причины и эффективные способы борьбы

13 марта, 19:26 • 129997 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 17:25 • 113984 просмотра

Мы обсуждали с Украиной участки земли, которые будут сохранены и потеряны, в том числе и ЗАЭС - Трамп

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 129556 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 124528 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 108884 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 102674 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 113478 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

14 марта, 02:47 • 119746 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

14 марта, 03:43 • 130911 просмотра
В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

В москве произошел взрыв в жилом доме после атаки дрона, аэропорты закрыты

14 марта, 04:48 • 113212 просмотра
Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

Представитель США Виткофф возвращается из Москвы в Вашингтон: что известно

14 марта, 05:01 • 115726 просмотра
В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

В кремле не хотят отказываться от максимальных требований к Украине - Financial Times

09:07 • 110812 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 207812 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 238408 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 178019 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 183924 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 219662 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

09:55 • 63524 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 109677 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 117971 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 133679 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 168510 просмотра
Актуальное
В Юго-Восточном регионе Азии уровень заболеваемости коронавирусом вырос на 481% - ВОЗ

В Юго-Восточном регионе Азии уровень заболеваемости коронавирусом вырос на 481% - ВОЗ

Киев • УНН

 • 1453660 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Всемирная организация здравоохранения в своем недельном отчете сообщила, что уровень заболеваемости коронавирусом в Юго-Восточном регионе Азии вырос на 481%. Об этом пишет УНН по информации обнародованной на официальном сайте ВОЗ.

Цитата

"Регион Юго-Восточной Азии сообщил о более 80 000 новых случаев, что на 481% больше по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом", - отметили в ВОЗ.

Детали

Во всем мире за последние 28 дней (с 13 марта по 9 апреля) было зарегистрировано 3 миллиона новых случаев и более 23000 смертей.

Вопреки общей тенденции наблюдался значительный рост количества зарегистрированных случаев и смертей в регионах Юго-Восточной Азии, Восточного Средиземноморья и в нескольких отдельных странах.

На региональном уровне количество новых случаев, зарегистрированных в течение 28 дней, уменьшилось в четырех из шести регионов: Африканский регион (-45% случаев), Западно-Тихоокеанский регион (-39% случаев), Регион Америки (-33% случаев) и Европейский регион (-22% случаев).

В то же время, количество случаев заболевания возросло в двух регионах: регионе Юго-Восточной Азии (+481% случаев) и регионе Восточного Средиземноморья (+144% случаев).

На уровне страны наибольшее количество новых случаев за 28 дней было зарегистрировано в США, россии, Республике Корея, Бразилии и Франции.

Напомним

В ВОЗ сообщили, что новый вариант COVID "Арктур" может быть в 1,2 раза более заразным, чем "Кракен".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

COVID-19Здоровье

Обратиться по вопросам размещения рекламы