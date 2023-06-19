У підтоплених районах Миколаївської області виявили холероподібний вібріон
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. Згідно результатів досліджень, станом на 18 червня у підтоплених районах Миколаївської області холерного ембріону не виявлено. Однак, виявлено холероподібний ембріон. Про це повідомляє Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України, пише УНН.
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«Станом на 18 червня 2023, за результатами проведених досліджень, холерного вібріону у воді не виділено, проте виділено холероподібний вібріон (який є маркером можливої наявності холерного вібріону)».
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Уточнюється, що холероподібний вібріон виявлений в наступних місцях:
- р. Інгулець - м. Снігурівка;
- Бузький лиман - пляж «Чайка», рекреаційна зона «Намив» у м. Миколаєві;
- р. Інгул - м. Миколаїв;
- Дніпро-Бузький лиман.
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