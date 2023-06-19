В подтопленных районах Николаевской области обнаружили холероподобный вибрион
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. Согласно результатам исследований, по состоянию на 18 июня в подтопленных районах Николаевской области холерного эмбриона не обнаружено. Однако, обнаружен холероподобный эмбрион. Об этом сообщает Николаевский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины, пишет УНН.
Цитата
«По состоянию на 18 июня 2023 года, по результатам проведенных исследований, холерного вибриона в воде не выделено, однако выделен холероподобный вибрион (который является маркером возможного наличия холерного вибриона)».
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Уточняется, что холероподобный вибрион обнаружен в следующих местах:
- р. Ингулец - г. Снигиревка;
- Бугский лиман - пляж «Чайка», рекреационная зона «Намыв» в г. Николаеве;
- р. Ингул - г. Николаев;
- Днепро-Бугский лиман.
Напомним
В четырех областях есть около 2 тыс. тестов для диагностики холеры