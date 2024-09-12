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У п'ятницю в Україні не планують відключень світла

Київ • УНН

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НЕК "Укренерго" повідомила, що 13 вересня в Україні не планують стабілізаційних відключень електроенергії. Компанія закликає до ощадливого споживання, особливо у періоди пікового навантаження.

Завтра, 13 вересня, в Україні не планують стабілізаційних відключень світла. Про це заявили в НЕК "Укренерго", передає УНН.

Деталі

Завтра, 13 вересня, відключення не прогнозуються. Необхідність ощадливого споживання електроенергії зберігатиметься

- йдеться в заяві компанії.

Енергетики також закликають ощадливо користуватись потужними електроприладами у періоди пікового споживання: 6:00 – 10:00 і 16:00 – 22:00

Нагадаємо

Сьогодні, 12 вересня, відключень теж не передбачалось. Проте через хмарну погоду, яка понизила енергоефективність СЕС З 13:00 до опівночі у Києві та 16 областях України запровадили стабілізаційні відключення світла. 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоЕкономіка

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