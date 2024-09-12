В пятницу в Украине не планируют отключений света в пятницу
Киев • УНН
НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 13 сентября в Украине не планируют стабилизационных отключений электроэнергии. Компания призывает к экономному потреблению, особенно в периоды пиковой нагрузки.
Завтра, 13 сентября, в Украине не планируют стабилизационных отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.
Детали
Завтра, 13 сентября, отключения не прогнозируются. Необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться
Энергетики также призывают экономно пользоваться мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00 - 10:00 і 16:00 - 22:00
Напомним,
Сегодня, 12 сентября, отключений тоже не предполагалось. Однако из-за облачной погоды, которая снизила энергоэффективность СЭС С 13:00 до полуночи в Киеве и 16 областях Украины ввели стабилизационные отключения света.