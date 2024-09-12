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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В пятницу в Украине не планируют отключений света в пятницу

Киев  •  УНН

12 сентября 2024, 15:00  •  4161 просмотра

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НЭК «Укрэнерго» сообщила, что 13 сентября в Украине не планируют стабилизационных отключений электроэнергии. Компания призывает к экономному потреблению, особенно в периоды пиковой нагрузки.

Завтра, 13 сентября, в Украине не планируют стабилизационных отключений света. Об этом заявили в НЭК «Укрэнерго», передает УНН.

Детали

Завтра, 13 сентября, отключения не прогнозируются. Необходимость экономного потребления электроэнергии будет сохраняться

- говорится в заявлении компании.

Энергетики также призывают экономно пользоваться мощными электроприборами в периоды пикового потребления: 6:00 - 10:00 і 16:00 - 22:00

Напомним,

Сегодня, 12 сентября, отключений тоже не предполагалось. Однако из-за облачной погоды, которая снизила энергоэффективность СЭС С 13:00 до полуночи в Киеве и 16 областях Украины ввели стабилизационные отключения света. 

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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