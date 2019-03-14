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MIM-104 Patriot

У Пентагоні вважають, що Росія може вдатися до ядерної зброї

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. У Пентагоні вважають, що Росія, яка не може конкурувати з американськими військовими в тривалому конфлікті із застосуванням звичайних видів зброї, роздумує про використання ядерної зброї для швидких перемог над більш слабкими сусідами. Таку думку висловив верховний головнокомандувач силами НАТО в Європі Кертіс Скапаротті, передає УНН.

У Пентагоні вважають, що Росія може вдатися до ядерної зброї

Скапаротті заявив, що російські військові стратеги серйозно вивчають можливість застосування ядерної зброї в обмежених військових конфліктах.

"Я думаю, що це частина російської доктрини і їх способу ведення війни, якщо хочете", - сказав він.

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Цією заявою він спростував припущення, що Росія розробляє подібне озброєння виключно для того, щоб викликати тривогу у Пентагону, який планує модернізувати ядерні сили США з урахуванням нових загроз.

У Пентагоні вважають, що Росія, яка не може конкурувати з американськими військовими в тривалому конфлікті із застосуванням звичайних видів зброї, роздумує про використання ядерної зброї для швидких перемог над більш слабкими сусідами, перш ніж в справу можуть втрутитися американські війська. Він додав, що це ескалація з метою домінування.

У Пентагоні також додали, що китайські військові стратеги розробили аналогічну теорію здобуття перемоги в конфліктах і обидві сторони прагнуть підвести США до складної проблеми.

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"Модернізація збройних сил Росії і Китаю, в поєднанні з проблемами, викликаними часом і відстанню, з якими ми стикаємося, надають цим суб'єктам можливість діяти швидко, використовувати те, що зазвичай називають сценарієм факту", - заявила виконуюча обов'язки помічника міністра оборони з питань міжнародної безпеки Кетрін Уілбарджер.

Вона також додала, що якщо дійсно буде задіяний такий сценарій, то США виявляться в несприятливу екологічну ситуацію і тоді їм доведеться реагувати так, що це може розглядатися, як ескалація конфлікту, що є вкрай проблематичним розвитком подій при конфронтації з ядерними державами.

Скапаротті додав, що Росія підкріплює цю стратегію "активними запасами, що складаються з приблизно 2 тисяч" збройових систем, здатних доставляти "нестратегічних", тобто порівняно невелика ядерну зброю.

"Російські запаси нестратегічного ядерної зброї викликають заклопотаність, оскільки вони підтримують помилкову переконаність Москви у тому, що обмежене застосування першими ядерної зброї, можливо, малопотужного зброї, дасть Росії силову перевагу в кризах і на більш низьких рівнях конфлікту", - сказав він.

Нагадаємо, Сполучені Штати повинні мати сучасні та надійні сили ядерного стримування, які здатні забезпечити безпеку Америки і її союзників.

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