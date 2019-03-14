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В Пентагоне считают, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию

Киев • УНН

 • 9008 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. В Пентагоне считают, что Россия, которая не может конкурировать с американскими военными в длительном конфликте с применением обычных видов оружия, раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями. Такое мнение выразил верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе Кертис Скапаротти, передает УНН.

В Пентагоне считают, что Россия может прибегнуть к ядерному оружию

Скапаротти заявил, что российские военные стратеги серьезно изучают возможность применения ядерного оружия в ограниченных военных конфліктах.

“Я думаю, что это часть российской доктрины и их способа ведения войны, если хотите”, — сказал он.

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Этим заявлением он опроверг предположения, что Россия разрабатывает подобное вооружение исключительно для того, чтобы вызвать тревогу у Пентагона, который планирует модернизировать ядерные силы США с учетом новых угроз.

В Пентагоне считают, что Россия, которая не может конкурировать с американскими военными в длительном конфликте с применением обычных видов оружия, раздумывает об использовании ядерного оружия для быстрых побед над более слабыми соседями, прежде чем в дело могут вмешаться американские войска. Он добавил, что это эскалация с целью доминирования.

В Пентагоне также добавили, что китайские военные стратеги разработали аналогичную теорию одержания победы в конфліктах и обе стороны стремятся подвести США к сложной дилемме.

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“Модернизация вооруженных сил России и Китая, в сочетании с проблемами, вызванными временем и расстоянием, с которыми мы сталкиваемся, предоставляют этим субъектам возможность действовать быстро, использовать то, что обычно называют сценарием свершившегося факта”, — заявила исполняющая обязанности помощника министра обороны по вопросам международной безопасности Кэтрин Уилбарджер.

Она также добавила, что если действительно будет задействован такой сценарий, то США окажутся в неблагоприятной ситуации и тогда им придется реагировать так, что это может рассматриваться, как эскалация конфликта, что является крайне проблематичным развитием событий при конфронтации с ядерными державами.

Скапаротти добавил, что Россия подкрепляет эту стратегию “активными запасами, состоящими из примерно 2 тысяч” оружейных систем, способных доставлять “нестратегическое”, то есть сравнительно небольшое ядерное оружие.

“Российские запасы нестратегического ядерного оружия вызывают озабоченность, поскольку они поддерживают ошибочную убежденность Москвы в том, что ограниченное применение первыми ядерного оружия, возможно, маломощного оружия, даст России силовое преимущество в кризисах и на более низких уровнях конфликта”, — сказал он.

Напомним, Соединенные Штаты должны иметь современные и надежные силы ядерного сдерживания, которые способны обеспечить безопасность Америки и ее союзников.

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