У Пентагоні не заперечили участі військових під час евакуації громадян США з України
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Військових Сполучених Штатів можуть використати для допомоги в евакуації громадян США з України. Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу.
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"Я не можу відкинути той факт, що цих солдатів (82-ї повітряно-десантної дивізії США — ред.) певною мірою можуть використати для допомоги під час евакуації по той бік цього кордону. І, звичайно, вони будуть до цього готовими", — сказав Кірбі.
Деталі
Ідеться про дивізію американських військових, яких США скерували до Польщі.
Водночас, за словами Кірбі, наразі не вживають жодних заходів щодо використання військових засобів для евакуації американських громадян з України.
Додамо
ЗМІ напередодні повідомили, що війська США в Польщі готуються допомогти американським громадянам, які можуть втекти, якщо Росія вторгнеться до України.
Що було раніше
3 лютого в Пентагоні зазначили, що США збираються незабаром перекинути майже тисячі американських військових з Німеччини до Румунії, а також ще дві тисячі - зі США до ФРН та Польщі.
Як стало відомо наприкінці минулого тижня, США почали спрямовувати додаткові військові сили до Польщі. 5 лютого на територію держави прибула перша передова група у складі 82 дивізії США.
7 лютого до Польщі прибула найбільша частина військових, які скерували США.