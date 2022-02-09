Войска США в Польше готовятся к потенциальному бегству американцев с Украины - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. Войска США в Польше готовятся помочь американским гражданам, которые могут бежать в страну, если Россия вторгнется в Украину, заявили официальные лица США в среду, передает УНН.
Детали
Чиновники на условиях анонимности заявили, что войска не будут входить в Украину для эвакуации американских граждан, но при необходимости создадут временные объекты на территории Польши.
Пентагон заявил, что около 1 700 военнослужащих, преимущественно из 82-й воздушно-десантной дивизии перебрасываются из Форт-Брэгга, Северная Каролина, в Польшу.
Чиновники заявили, что план одобрен Белым домом и является частью "разумного планирования". Об утверждении впервые сообщило Wall Street Journal.
Представитель Белого дома заявил, что США не планируют массовой эвакуации американских граждан из Украины.
"Мы постоянно оцениваем изменение ситуации с безопасностью и планируем ряд непредвиденных обстоятельств, как всегда", — сообщил чиновник.
Президент Джо Байден заявил на этой неделе, что американцам разумно покинуть Украину.
Добавим
Россия отрицает планы вторжения в Украину, но развернула более 100 000 военнослужащих у границ Украины и заявляет, что может принять неуказанные военные мероприятия, если ее требования не будут выполнены.