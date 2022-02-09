Війська США в Польщі готуються до потенційної втечі американців з України - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Війська США в Польщі готуються допомогти американським громадянам, які можуть тікати в країну, якщо Росія вторгнеться в Україну, заявили офіційні особи США в середу, передає УНН.
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Чиновники на умовах анонімності заявили, що війська не входитимуть до України для евакуації американських громадян, але за потреби створять тимчасові об'єкти на території Польщі.
Пентагон заявив, що близько 1 700 військовослужбовців, переважно з 82-ї повітряно-десантної дивізії, перекидаються з Форт-Брегга, Північна Кароліна, до Польщі.
Чиновники заявили, що план схвалено Білим домом і є частиною "розумного планування". Про затвердження вперше повідомило Wall Street Journal.
Представник Білого дому заявив, що США не планують масової евакуації американських громадян з України.
"Ми постійно оцінюємо зміну ситуації з безпекою і плануємо низку непередбачених обставин, як завжди", — повідомив чиновник.
Президент Джо Байден заявив цього тижня, що американцям розумно залишити Україну.
Додамо
Росія заперечує плани вторгнення в Україну, але розгорнула понад 100 000 військовослужбовців біля кордонів України і заявляє, що може вжити невказаних військових заходів, якщо її вимоги не будуть виконані.