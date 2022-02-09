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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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Війська США в Польщі готуються до потенційної втечі американців з України - ЗМІ

Війська США в Польщі готуються до потенційної втечі американців з України - ЗМІ

Київ • УНН

 • 30884 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Війська США в Польщі готуються допомогти американським громадянам, які можуть тікати в країну, якщо Росія вторгнеться в Україну, заявили офіційні особи США в середу, передає УНН.

Деталі

Чиновники на умовах анонімності заявили, що війська не входитимуть до України для евакуації американських громадян, але за потреби створять тимчасові об'єкти на території Польщі.

Пентагон заявив, що близько 1 700 військовослужбовців, переважно з 82-ї повітряно-десантної дивізії, перекидаються з Форт-Брегга, Північна Кароліна, до Польщі.

Чиновники заявили, що план схвалено Білим домом і є частиною "розумного планування". Про затвердження вперше повідомило Wall Street Journal.

Представник Білого дому заявив, що США не планують масової евакуації американських громадян з України.

"Ми постійно оцінюємо зміну ситуації з безпекою і плануємо низку непередбачених обставин, як завжди", — повідомив чиновник.

Президент Джо Байден заявив цього тижня, що американцям розумно залишити Україну.

Додамо

Росія заперечує плани вторгнення в Україну, але розгорнула понад 100 000 військовослужбовців біля кордонів України і заявляє, що може вжити невказаних військових заходів, якщо її вимоги не будуть виконані.

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