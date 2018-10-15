У Парижі на пішохідному переході будівельна машина насмерть збила 2-річну дитину

"Хлопчик помер одразу після наїзду будівельної машини поблизу Єлисейських полів у Парижі" - сказано у повідомлені.

Відмічається, що трагедія сталася на пішохідному переході.



Наразі район перекрито, проводиться розслідування.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Автобус насмерть збив пішохода у Кропивницькому



Як повідомялв УНН, Шевченківський районний суд Києва обрав арешт для водія Hummer Кирила Островського, який насмерть збив дівчинку на пішохідному переході у столиці та намагався втекти з місця пригоди.