У Парижі на пішохідному переході будівельна машина насмерть збила 2-річну дитину
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Сьогодні, 15 жовтня, будівельна машина у Парижі, Франція, переїхала жінку та 2-річного хлопчика. У наслідок ДТП дитина загинула, мати у важкому стані госпіталізована. Про це повідомляє УНН з посиланням на Francesoir.
"Хлопчик помер одразу після наїзду будівельної машини поблизу Єлисейських полів у Парижі" - сказано у повідомлені.
Відмічається, що трагедія сталася на пішохідному переході.
Наразі район перекрито, проводиться розслідування.
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Як повідомялв УНН, Шевченківський районний суд Києва обрав арешт для водія Hummer Кирила Островського, який насмерть збив дівчинку на пішохідному переході у столиці та намагався втекти з місця пригоди.