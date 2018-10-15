В Париже на пешеходном переходе строительная машина насмерть сбила 2-летнего ребенка

"Мальчик умер сразу после наезда строительной машины вблизи Елисейских полей в Париже", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трагедия произошла на пешеходном переходе.



Сейчас район перекрыт, проводится расследование.



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Как повидомялв УНН, Шевченковский районный суд Киева избрал арест для водителя Hummer Кирилла Островского, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе в столице и пытался скрыться с места происшествия.