В Париже на пешеходном переходе строительная машина насмерть сбила 2-летнего ребенка
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Сегодня, 15 октября, строительная машина в Париже, Франция, переехала женщину и 2-летнего мальчика. В результате ДТП ребенок погиб, мать в тяжелом состоянии госпитализирована. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Francesoir.
"Мальчик умер сразу после наезда строительной машины вблизи Елисейских полей в Париже", - говорится в сообщении.
Отмечается, что трагедия произошла на пешеходном переходе.
Сейчас район перекрыт, проводится расследование.
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Как повидомялв УНН, Шевченковский районный суд Киева избрал арест для водителя Hummer Кирилла Островского, который насмерть сбил девочку на пешеходном переходе в столице и пытался скрыться с места происшествия.