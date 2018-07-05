Автобус насмерть збив пішохода у Кропивницькому

За інформацією поліції, 48-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували. У лікарні від отриманих травм він помер.

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Інформацію за цим фактом внесли до ЄРДР за ч.2 ст. 286 ККУ.