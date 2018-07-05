Автобус насмерть збив пішохода у Кропивницькому
Київ • УНН
КИЇВ. 5 липня. УНН. Сьогодні близько 7:00 на вулиці Вокзальній у Кропивницькому водій автобуса ПАЗ допустив наїзд на пішохода. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ГУ НП в області Віталіна Бевзенко.
За інформацією поліції, 48-річного чоловіка з тілесними ушкодженнями госпіталізували. У лікарні від отриманих травм він помер.
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Інформацію за цим фактом внесли до ЄРДР за ч.2 ст. 286 ККУ.