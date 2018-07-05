Автобус насмерть сбил пешехода в Кропивницком

По информации полиции, 48-летнего мужчину с телесными повреждениями госпитализировали. В больнице от полученных травм он скончался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мужчину во Львовской области переехал собственный трактор

Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по ч.2 ст. 286 УК.