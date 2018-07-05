Автобус насмерть сбил пешехода в Кропивницком
Киев • УНН
КИЕВ. 5 июля. УНН. Сегодня около 7:00 на улице Вокзальной в Кропивницком водитель автобуса ПАЗ допустил наезд на пешехода. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ НП в области Виталина Бевзенко.
По информации полиции, 48-летнего мужчину с телесными повреждениями госпитализировали. В больнице от полученных травм он скончался.
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Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по ч.2 ст. 286 УК.