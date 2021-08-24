У паралімпійському селищі Токіо-2020 виявлено перший випадок коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. У спортсмена в Паралімпійському селищі Токіо 2020 виявлено Covid-19. Про це пише УНН з посиланням на The Guardian.
Деталі
У день початку Ігор офіційні особи заявили, що серед людей, які працюють на Іграх за межами селища, були виявлені ще дев'ять нових випадків, і що спортсмен, особистість якого не розголошується, був переведений в ізолятор.
У Токіо, де діє надзвичайний стан, у вівторок в цілому було зареєстровано 4220 нових випадків зараження і дев'ять смертей від коронавірусу.
Було зареєстровано декілька позитивних випадків серед спортсменів-паралімпійців, зареєстрованих за кордоном і в тренувальних таборах в Японії перед Іграми, але цей випадок є першим, який виявили в селищі.
Маса Така, прессекретар оргкомітету, підтвердив, що тепер спортсмен перейде на 14-денний карантин.
"З 1 липня по 22 серпня було проведено майже 767 000 тестів, а кількість позитивних результатів - 236, що означає, що показник позитивності залишається 0,03%. Що стосується останньої кількості підтверджених випадків, було п'ять випадків серед жителів Японії і ще п'ять випадків серед нерезидентів Японії", - сказав він.
Минулого тижня ParalympicsGB повідомив про позитивний результат тесту на Covid серед членів команди з плавання в підготовчому таборі в Сузуке, при цьому двоє спортсменів згодом були ізольовані. Також було підтверджено, що тренер чоловічої команди з баскетболу на візках Хадж Бхану також отримав позитивний результат на Covid у Великій Британії і не поїде на Ігри.
Доповнення
На Національному стадіоні у Токіо сьогодні пройшла церемонія відкриття XVI літніх Паралімпійських ігор, які пройдуть в японській столиці з 24 серпня по 5 вересня 2021 року.