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В паралимпийской деревне Токио-2020 выявлен первый случай коронавируса

В паралимпийской деревне Токио-2020 выявлен первый случай коронавируса

Киев  •  УНН

 • 20846 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. У спортсмена в Паралимпийской деревне Токио 2020 выявлен Covid-19. Об этом пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

В день начала Игр официальные лица заявили, что среди людей, работающих на Играх за пределами деревни, были обнаружены еще девять новых случаев, и что спортсмен, личность которого не разглашается, был переведен в изолятор.

В Токио, где действует чрезвычайное положение, во вторник в целом было зарегистрировано 4220 новых случаев заражения и девять смертей от коронавируса.

Было зарегистрировано несколько положительных случаев среди спортсменов-паралимпийцев, зарегистрированных за границей и в тренировочных лагерях в Японии перед Играми, но этот случай является первым, который обнаружили в деревне.

Маса Такая, пресс-секретарь оргкомитета, подтвердил, что теперь спортсмен перейдет на 14-дневный карантин.

“С 1 июля по 22 августа было проведено почти 767 000 тестов, а число положительных результатов составило 236, что означает, что показатель положительности остается 0,03%. Что касается последнего числа ежедневно подтвержденных случаев, было пять случаев среди жителей Японии и еще пять случаев среди нерезидентов Японии”, — сказал он.

На прошлой неделе ParalympicsGB сообщил о положительном результате теста на Covid среди членов команды по плаванию в подготовительном лагере в Сузуке, при этом двое спортсменов впоследствии были изолированы. Также было подтверждено, что тренер мужской команды по баскетболу на колясках Хадж Бхания также получил положительный результат на Covid в Великобритании и не поедет на Игры.

Дополнение

На Национальном стадионе в Токио сегодня прошла церемония открытия XVI летних Паралимпийских игр, которые пройдут в японской столице с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

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