У окупованому Криму набирають найманців до новостворених приватних військових компаній
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Генеральний штаб у ранковому зведенні повідомив, що у тимчасово окупованому Криму оголошено набір найманців до новостворених так званих приватних військових компаній “Щит” та “Русич”, пише УНН.
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До лав таких “новоутворень” запрошують колишніх військовослужбовців та інших співробітників силових структур, в пріоритеті — офіцери.
“Щоб хоч якось зацікавити, потенційним кандидатам обіцяють високе грошове утримання, а також те, що їх нібито не будуть залучати до бойових дій на території України”, — зазначають в Генштабі.
Нагадаємо
Американський інститут введення війни в новому із грудневих зведень показує як Кремль все більше залучає обраних військових журналістів та блогерів до своїх інформаційних кампаній, ймовірно, намагаючись відновити домінуючий наратив в інформаційному просторі.
Відомий російський блогер, який брав участь у бойових діях в окупованій Донецькій області, дав майже 20-хвилинне інтерв’ю російському федеральному каналу, проштовхуючи ключові наративи Кремля щодо мобілізації та підтримки військових дій.
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