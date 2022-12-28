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Кремль хоче відновити домінуючий наратив в інформаційному просторі про мобілізацію — ISW

Кремль хоче відновити домінуючий наратив в інформаційному просторі про мобілізацію — ISW

Київ • УНН

 • 494741 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Американський інститут введення війни в новому зведенні показує як Кремль все більше залучає обраних військових журналістів та блогерів до своїх інформаційних кампаній, ймовірно, намагаючись відновити домінуючий наратив в інформаційному просторі інформує УНН. Відомий російський блогер, який брав участь у бойових діях в окупованій Донецькій області, дав майже 20-хвилинне інтерв’ю російському федеральному каналу, проштовхуючи ключові наративи Кремля щодо мобілізації та підтримки військових дій.

Деталі

Журналіст звинуватив у слабкості мобілізованих чоловіків, які скаржаться дружинам на мобілізацію та погані умови на передовій.

Він також висловив сексистське зауваження, що росіянки роблять емоційні протести, і закликав їх утриматися від скарг на проблеми своїх чоловіків. Мілблогер розкритикував росіян, які покинули країну на знак протесту проти війни, заявивши, що цим росіянам бракує поваги до свого суспільства та його інтересів.

Журналіст применшив повідомлення про погані умови на передовій, зазначивши, що в цих умовах винні виключно місцеві командири. Ці заяви узгоджуються з нещодавніми визнаннями президента росії та російського міністерства оборони проблем із мобілізацією та генеруванням підтримки війни, які, ймовірно, мають на меті підготувати російське суспільство до тривалої війни.

Також цей мілблогер також раніше повідомляв, що Кремль тепер пропонує співпрацю з різними журналістами.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські силовики можуть створювати інформаційні умови виправдання націоналізації ресурсів олігархів на фінансування військових дій.

Українські Національні Новини

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