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Журналіст звинуватив у слабкості мобілізованих чоловіків, які скаржаться дружинам на мобілізацію та погані умови на передовій.

Він також висловив сексистське зауваження, що росіянки роблять емоційні протести, і закликав їх утриматися від скарг на проблеми своїх чоловіків. Мілблогер розкритикував росіян, які покинули країну на знак протесту проти війни, заявивши, що цим росіянам бракує поваги до свого суспільства та його інтересів.

Журналіст применшив повідомлення про погані умови на передовій, зазначивши, що в цих умовах винні виключно місцеві командири. Ці заяви узгоджуються з нещодавніми визнаннями президента росії та російського міністерства оборони проблем із мобілізацією та генеруванням підтримки війни, які, ймовірно, мають на меті підготувати російське суспільство до тривалої війни.

Також цей мілблогер також раніше повідомляв, що Кремль тепер пропонує співпрацю з різними журналістами.

Нагадаємо

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляли, що російські силовики можуть створювати інформаційні умови виправдання націоналізації ресурсів олігархів на фінансування військових дій.