В оккупированном Крыму набирают наемников в частные военные компании

Детали

В ряды таких “новообразований” приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете — офицеры.

“Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины”, — отмечают в Генштабе.

Напомним

Американский институт введения войны в новой из декабрьских сводок показывает как Кремль все больше привлекает избранных военных журналистов и блогеров к своим информационным кампаниям, вероятно, пытаясь восстановить доминирующий нарратив в информационном пространстве.

Известный российский блогер, участвовавший в боевых действиях в оккупированной Донецкой области, дал почти 20-минутное интервью российскому федеральному каналу, проталкивая ключевые нарративы Кремля о мобилизации и поддержке военных действий.

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