В оккупированном Крыму набирают наемников в частные военные компании
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Генеральный штаб в утренней сводке сообщил, что во временно оккупированном Крыму объявлен набор наемников в новосозданные так называемые частные военные компании “Щит” и “Русич”, пишет УНН.
Детали
В ряды таких “новообразований” приглашают бывших военнослужащих и других сотрудников силовых структур, в приоритете — офицеры.
“Чтобы хоть как-то заинтересовать, потенциальным кандидатам обещают высокое денежное содержание, а также то, что их якобы не будут привлекать к боевым действиям на территории Украины”, — отмечают в Генштабе.
Напомним
Американский институт введения войны в новой из декабрьских сводок показывает как Кремль все больше привлекает избранных военных журналистов и блогеров к своим информационным кампаниям, вероятно, пытаясь восстановить доминирующий нарратив в информационном пространстве.
Известный российский блогер, участвовавший в боевых действиях в оккупированной Донецкой области, дал почти 20-минутное интервью российскому федеральному каналу, проталкивая ключевые нарративы Кремля о мобилизации и поддержке военных действий.
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