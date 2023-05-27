У ОБСЄ засудили ракетну атаку рф на лікарню в Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 травня. УНН. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) засудила триваючі ракетні обстріли України, у тому числі атаку країни-агресора на лікарню в Дніпрі, що сталася у п'ятницю, 26 травня. Про це інформує УНН, посилаючись на сайт ОБСЄ.
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"Ми засуджуємо триваючі ракетні обстріли України, які посилилися в останні тижні. Такі ракетні атаки являють собою серйозні порушення прав людини, суперечать міжнародному гуманітарному праву та призводять лише до невибіркової смерті та руйнування, включно з цивільними особами – жінками, чоловіками, хлопчиками та дівчатками. Особливо кричущим є удар по медичній клініці в Дніпрі", - йдеться в заяві.
Деталі
Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі, генсекретар ОБСЄ Хельга Марія Шмід, президент Парламентської асамблеї ОБСЄ Маргарета Седерфельт і генсекретар Роберто Монтелла також "найрішучіше" засудили "безглузде" насильство, яке росія вчинила проти цивільного населення.
"Ми знову закликаємо російську федерацію негайно припинити напади, припинити порушення міжнародного права та дотримуватися принципів і зобов’язань ОБСЄ. Ми продовжуємо об’єднуватися з Україною та залишаємось відданими підтримці її народу", - підсумували в ОБСЄ.
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