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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В ОБСЕ осудили ракетную атаку рф на больницу в Днепре

В ОБСЕ осудили ракетную атаку рф на больницу в Днепре

Киев • УНН

 • 544586 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) осудила продолжающиеся ракетные обстрелы Украины, в том числе атаку страны-агрессора на больницу в Днепре, произошедшую в пятницу, 26 мая. Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт ОБСЕ.

Цитата

"Мы осуждаем продолжающиеся ракетные обстрелы Украины, которые усилились в последние недели. Такие ракетные атаки представляют собой серьезные нарушения прав человека, противоречат международному гуманитарному праву и приводят лишь к неизбирательной смерти и разрушениям, включая гражданских лиц – женщин, мужчин, мальчиков и девочек. Особенно вопиющим является удар по медицинской клинике в Днепре", - говорится в заявлении.

Детали

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи, генсекретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид, президент Парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарета Седерфельт и генсекретарь Роберто Монтелла также "решительно" осудили "бессмысленное" насилие, которое россия совершила против гражданского населения.

"Мы вновь призываем российскую федерацию немедленно прекратить нападения, прекратить нарушение международного права и соблюдать принципы и обязательства ОБСЕ. Мы продолжаем объединяться с Украиной и остаемся преданными поддержке ее народа", - подытожили в ОБСЕ.

Ранее

Утром 26 мая оккупанты нанесли ракетный удар по Днепру. Вражеская ракета попала в здание медучреждения и ветеринарной клиники. В результате удара возник пожар.

Сегодня, 27 мая, в Днепре объявили днем траура по погибшим в результате ракетного удара российских войск по одному из медучреждений города.

ГСЧС завершили поисково-спасательные работы и разбор завалов трехэтажного здания медучреждения. Известно о 32 раненых, из них 13 находятся в больнице, а пятеро из них в тяжелом состоянии.

По данным Офиса Генпрокурора Украины, среди пострадавших есть двое мальчиков 3 и 6 лет.

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