У новорічну ніч у Страсбурзі невідомі спалили понад 200 автівок та влаштували заворушення

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КИЇВ. 1 січня. УНН. Поліція Страсбурга затримала 40 осіб, підозрюваних у масових підпалах на території західних районів міста в новорічну ніч. За попередніми даними, вогнем знищено 220 автомобілів, повідомляє в середу газета Dernieres Nouvelles d’Alsace, передає УНН.

“У нас ніколи не було такої ситуації вже багато років, — зізнався заступник мера Страсбурга з питань безпеки Робер Ерман. — Я ніколи не бачив, щоб так робили: машини підпалювали на парковках під вікнами будинків. Усі квартали Страсбурга були так чи інакше зачеплені ( вуличними заворушеннями)”.

Користувачі соцмереж розміщують кадри нічних підпалів, на яких відображені перевернуті і палаючі прямо посеред вулиць автомобілі. Газета відзначає, що, хоча в префектурі департаменту Нижній Рейн не стали називати точну кількість знищених машин, вже зараз можна говорити про те, що ситуація як мінімум удвічі гірше, ніж роком раніше.

В ході придушення заворушень, які тривали майже до ранку, кілька співробітників правоохоронних органів отримали поранення. Також повідомляється про як мінімум одного постраждалого від вибуху автомобіля.

Аналогічні інциденти сталися в містах Мюлуз, Мютціг, Оберні, Барре і Селестат.

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