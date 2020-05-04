У Новій Зеландії вперше за сім тижнів не зафіксовано випадків зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. Лікарі не виявили за минулу добу нових випадків зараження коронавірусом в Новій Зеландії. Як зазначив у понеділок головний санітарний лікар країни Ешлі Блумфілд, нульовий показник середньодобового приросту кількості інфікованих зареєстровано вперше за сім тижнів, передає УНН.
За його словами, загальна кількість інфікованих залишилась на рівні 1 487 осіб. Нових випадків захворювання за минулі 24 години медики не виявили. "Безперечно, сьогодні ми бачимо досить обнадійливі цифри. Але це всього лише один день, а ... нам як і раніше потрібно підтримувати дисципліну і продовжувати рухатися вперед", - сказав лікар в ефірі станції Radio New Zealand.
Він зазначив, що загальна кількість пацієнтів, які померли від COVID-19 становить 20. У лікарні перебувають семеро людей, ще 184 отримують лікування амбулаторно. 1 276 пацієнтів одужали. Перший випадок інфікування в Новій Зеландії було виявлено 28 лютого.
Також повідомляється, що найближчим часом уряд прийме рішення про зняття ряду епідеміологічних обмежень. Перша частина обмежень була скасована 27 квітня. Тоді людям дозволили залишати свої будинки для прогулянок на свіжому повітрі, відвідувати деякі спортивні споруди і місця відпочинку. Також почав працювати в звичайному режимі ряд підприємств.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.