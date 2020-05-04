В Новой Зеландии впервые за семь недель не зафиксировано случаев заражения коронавирусом

По его словам, общее количество инфицированных осталось на уровне 1487 человек. Новых случаев заболевания за прошедшие 24 часа медики не обнаружили. “Безусловно, сегодня мы видим довольно обнадеживающие цифры. Но это всего лишь один день, а ... нам по-прежнему нужно поддерживать дисциплину и продолжать двигаться вперед”, — сказал врач в эфире станции Radio New Zealand.

Он отметил, что общее количество пациентов, умерших от COVID-19 составляет 20. В больнице находятся семь человек, еще 184 получают лечение амбулаторно. 1276 пациентов выздоровели. Первый случай инфицирования в Новой Зеландии был обнаружен 28 февраля.

Также сообщается, что в ближайшее время правительство примет решение о снятии ряда эпидемиологических ограничений. Первая часть ограничений была отменена 27 апреля. Тогда людям разрешили покидать свои дома для прогулок на свежем воздухе, посещать некоторые спортивные сооружения и места отдыха. Также начал работать в обычном режиме ряд предприятий.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 185 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.

Позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия нового коронавируса ускоряется с экспоненциальной скоростью.

В свою очередь, в конце марта руководительница МВФ Кристалина Георгиева заявила, что мировая экономика вошла в рецессию. Позже, в отчете организации за 14 апреля МВФ заявил, что мировую экономику ждет худший год со времен Великой депрессии.