У Новій Зеландії розбився приватний літак, є загиблі

Легкомоторний літак, що вилетів з аеродрому Фокспайн, що розташований в 100 км на північ від Веллінгтона, втратив зв’язок із землею ввечері в неділю. У понеділок вранці в ході пошукових операцій були виявлені уламки літака, а також тіла пілота і пасажира.

Поліція Нової Зеландії і управління цивільної авіації проводять розслідування і з’ясовують причини аварії.

Нагадаємо, в результаті краху невеликого літака на Філіппінах загинули дев’ять осіб.

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