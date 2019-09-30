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У Новій Зеландії розбився приватний літак, є загиблі

Київ • УНН

 • 16239 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. Приватний легкомоторний літак розбився на території національного парку Тзра Рендж на Північному острові Нової Зеландії. Як повідомляє видання New Zealand Herald в понеділок, двоє людей, що знаходилися на борту повітряного судна, загинули, передає УНН.

У Новій Зеландії розбився приватний літак, є загиблі

Легкомоторний літак, що вилетів з аеродрому Фокспайн, що розташований в 100 км на північ від Веллінгтона, втратив зв’язок із землею ввечері в неділю. У понеділок вранці в ході пошукових операцій були виявлені уламки літака, а також тіла пілота і пасажира.

Поліція Нової Зеландії і управління цивільної авіації проводять розслідування і з’ясовують причини аварії.

Нагадаємо, в результаті краху невеликого літака на Філіппінах загинули дев’ять осіб.

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