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В Новой Зеландии разбился частный самолет, есть погибшие

Киев • УНН

 • 16239 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Частный легкомоторный самолет разбился на территории национального парка Тараруа Рендж на Северном острове Новой Зеландии. Как сообщает издание New Zealand Herald в понедельник, два человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли, передает УНН.

В Новой Зеландии разбился частный самолет, есть погибшие

Легкомоторный самолет вылетел с аэродрома Фокспайн, который расположен в 100 км к северу от Веллингтона и потерял связь с землей вечером в воскресенье. В понедельник утром в ходе поисковых операций были обнаружены обломки самолета, а также тела пилота и пассажира.

Полиция Новой Зеландии и управления гражданской авиации проводят расследование и выясняют причины аварии.

Напомним, в результате крушения небольшого самолета на Филиппинах погибли девять человек.

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