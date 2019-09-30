В Новой Зеландии разбился частный самолет, есть погибшие
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Частный легкомоторный самолет разбился на территории национального парка Тараруа Рендж на Северном острове Новой Зеландии. Как сообщает издание New Zealand Herald в понедельник, два человека, находившиеся на борту воздушного судна, погибли, передает УНН.
Легкомоторный самолет вылетел с аэродрома Фокспайн, который расположен в 100 км к северу от Веллингтона и потерял связь с землей вечером в воскресенье. В понедельник утром в ходе поисковых операций были обнаружены обломки самолета, а также тела пилота и пассажира.
Полиция Новой Зеландии и управления гражданской авиации проводят расследование и выясняют причины аварии.
Напомним, в результате крушения небольшого самолета на Филиппинах погибли девять человек.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В результате авиакатастрофы во время съемок сюжета в США — погибла телеведущая