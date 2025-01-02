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У Новій Зеландії вперше загинула жінка-поліцейська під час нападу на патруль

У Новій Зеландії вперше загинула жінка-поліцейська під час нападу на патруль

Київ • УНН

 • 29979 перегляди

На поліцейський патруль здійснив наїзд водій автомобіля, внаслідок чого загинула перша в історії жінка-поліцейська. 32-річного підозрюваного затримано, ще троє осіб постраждали під час інциденту.

У Новій Зеландії під час нападу на поліцейських загинула перша жінка-поліцейський. Про це повідомляє AP, передає УНН.

Деталі 

Подія сталася вранці, коли правоохоронці пішки патрулювали стоянку. Водій автомобіля наїхав на двох поліцейських, після чого різко розвернувся і направив машину в бік одного з них. Під час цього нападу третій поліцейський, який знаходився в патрульному автомобілі, отримав струс мозку. 

Також двоє випадкових перехожих постраждали під час інциденту. 

Поліція затримала 32-річного чоловіка, якого підозрюють у кількох злочинах, зокрема у вбивстві та замаху на вбивство. 

Загибла поліцейська стала першою жінкою в історії Нової Зеландії, яка загинула під час виконання службових обов’язків у результаті злочину.

Небо у феєрверках: Нова Зеландія однією з перших зустріла Новий рік31.12.24, 13:13 • 23280 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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