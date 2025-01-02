В Новой Зеландии впервые погибла женщина-полицейская во время нападения на патруль
Киев • УНН
На полицейский патруль совершил наезд водитель автомобиля, в результате чего погибла первая в истории женщина-полицейская. 32-летний подозреваемый задержан, еще три человека пострадали во время инцидента.
В Новой Зеландии во время нападения на полицейских погибла первая женщина-полицейский. Об этом сообщает AP, передает УНН.
Детали
Происшествие произошло утром, когда правоохранители пешком патрулировали стоянку. Водитель автомобиля наехал на двух полицейских, после чего резко развернулся и направил машину в сторону одного из них. Во время этого нападения третий полицейский, который находился в патрульном автомобиле, получил сотрясение мозга.
Также двое случайных прохожих пострадали во время инцидента.
Полиция задержала 32-летнего мужчину, которого подозревают в нескольких преступлениях, в частности в убийстве и покушении на убийство.
Погибшая полицейская стала первой женщиной в истории Новой Зеландии, которая погибла при исполнении служебных обязанностей в результате преступления.
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