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В Новой Зеландии впервые погибла женщина-полицейская во время нападения на патруль

В Новой Зеландии впервые погибла женщина-полицейская во время нападения на патруль

Киев  •  УНН

 • 2098 просмотра

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На полицейский патруль совершил наезд водитель автомобиля, в результате чего погибла первая в истории женщина-полицейская. 32-летний подозреваемый задержан, еще три человека пострадали во время инцидента.

В Новой Зеландии во время нападения на полицейских погибла первая женщина-полицейский. Об этом сообщает AP, передает УНН.

Детали 

Происшествие произошло утром, когда правоохранители пешком патрулировали стоянку. Водитель автомобиля наехал на двух полицейских, после чего резко развернулся и направил машину в сторону одного из них. Во время этого нападения третий полицейский, который находился в патрульном автомобиле, получил сотрясение мозга. 

Также двое случайных прохожих пострадали во время инцидента. 

Полиция задержала 32-летнего мужчину, которого подозревают в нескольких преступлениях, в частности в убийстве и покушении на убийство. 

Погибшая полицейская стала первой женщиной в истории Новой Зеландии, которая погибла при исполнении служебных обязанностей в результате преступления.

Небо в фейерверках: Новая Зеландия одной из первых встретила Новый год31 дек. 2024, 11:13 • 20735 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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