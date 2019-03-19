У Норвегії учень з ножем напав на працівників школи
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Осло школяр з ножем напав і поранив вчителя і трьох інших співробітників школи. Про це повідомляє британське видання The Independent, передає УНН.
Зранку школяр напав на працівників школи з ножем і поранив їх, постраждало чотири людини, у тому числі один вчитель. Жертв і потерпілих серед школярів немає.
"Чотирьох працівників школи доставили у лікарню з незначними травмами", - заявили поліцейські.
Повідомляється, що зловмисника арештували. Наразі поліцейські ведуть розслідування справи і уточнюють мотиви скоєного.
В той же час, директор школи поінформувала батьків, що зараз ситуація знаходиться під контролем.
Як повідомляв УНН, у Бразилії двоє підлітків розстріляли школярів і наклали на себе руки. В результаті загинули щонайменше 10 осіб.