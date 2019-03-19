В Норвегии ученик с ножом напал на работников школы

Утром школьник напал на работников школы с ножом и ранил их, пострадали четыре человека, в том числе один учитель. Жертв и пострадавших среди школьников нет.

"Четырех работников школы доставили в больницу с незначительными травмами", - заявили полицейские.

Сообщается, что злоумышленника арестовали. Сейчас полицейские ведут расследование дела и уточняют мотивы совершенного.

В то же время, директор школы сообщила родителям, что сейчас ситуация находится под контролем.

Как сообщал УНН, в Бразилии двое подростков расстреляли школьников и покончили с собой. В результате погибли по меньшей мере 10 человек.