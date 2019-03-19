В Норвегии ученик с ножом напал на работников школы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Осло школьник с ножом напал и ранил учителя и трех других сотрудников школы. Об этом сообщает британское издание The Independent, передает УНН.
Утром школьник напал на работников школы с ножом и ранил их, пострадали четыре человека, в том числе один учитель. Жертв и пострадавших среди школьников нет.
"Четырех работников школы доставили в больницу с незначительными травмами", - заявили полицейские.
Сообщается, что злоумышленника арестовали. Сейчас полицейские ведут расследование дела и уточняют мотивы совершенного.
В то же время, директор школы сообщила родителям, что сейчас ситуация находится под контролем.
Как сообщал УНН, в Бразилии двое подростков расстреляли школьников и покончили с собой. В результате погибли по меньшей мере 10 человек.