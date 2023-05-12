У низці міністерств та в областях буде створено посаду заступника з питань відновлення
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити у низці міністерств та 11 областях посади заступника міністра або заступника голови ОВА з питань відновлення. Про це він повідомив під час виступу на засіданні уряду, передає УНН.
Цитата
«…доручення про створення у низці міністерств та 11 областях посади заступника Міністра або заступника голови ОВА з питань відновлення. Мова йде про міністерства, які реалізовують проекти відновлення та про 11 регіонів, які найбільше постраждали від війни, зокрема Харківщина», - повідомив Шмигаль.
Окрім того, він зазначив, що російські терористи завдали Україні значних руйнувань.
«Аби відновити все швидко та якісно, нам потрібна нова архітектура відновлення. У нас уже є Віце-прем’єр-міністр з відновлення, створене відповідне Агентство. Тепер започатковуємо посади заступників з відновлення у міністерствах та на місцях. Це дозволить пришвидшити процес підготовки проектів і зробити ці проекти якіснішими», - розповів Шмигаль.
Доповнення
З 10 травня у застосунку «Дія» власники пошкодженого під час війни житла можуть подати заявку на отримання компенсації для його ремонту та відновлення.
Станом на сьогоднішній ранок за програмою єВідновлення маємо вже 5 575 прийнятих заявок.