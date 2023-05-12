В ряде министерств и в областях будет создана должность заместителя по вопросам восстановления

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«…поручение о создании в ряде министерств и 11 областях должности заместителя министра или заместителя председателя ОВА по вопросам восстановления. Речь идет о министерствах, которые реализуют проекты восстановления и об 11 регионах, которые больше всего пострадали от войны, в частности Харьковщина», - сообщил Шмыгаль.

Кроме того, он отметил, что российские террористы нанесли Украине значительные разрушения.

«Чтобы восстановить все быстро и качественно, нам нужна новая архитектура восстановления. У нас уже есть Вице-премьер-министр по восстановлению, создано соответствующее Агентство. Теперь начинаем должности заместителей по восстановлению в министерствах и на местах. Это позволит ускорить процесс подготовки проектов и сделать эти проекты более качественными», - рассказал Шмыгаль.

Дополнение

С 10 мая в приложении «Дія» владельцы поврежденного во время войны жилья могут подать заявку на получение компенсации для его ремонта и восстановления.

По состоянию на сегодняшнее утро по программе еВідновлення имеем уже 5 575 принятых заявок.