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Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

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У Ніжені через ураження струмом на залізничному вокзалі загинув юнак, дівчину травмовано

Київ • УНН

 • 177 перегляди

У Ніжині 15-річний хлопець загинув, а 19-річна дівчина потрапила до реанімації після ураження електричним струмом на залізничному вокзалі. Постраждалих зняли з даху вагона та передали медикам.

У Ніжені через ураження струмом на залізничному вокзалі загинув юнак, дівчину травмовано

Через ураження струмом на залізниці в Ніжині загинув 15-річний юнак, 19-річна дівчина поранена. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Сьогодні ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події оперативно прибули рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам. На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації.

Звертаємося до батьків: залізниця - не місце для розваг. Пояснюйте дітям, наскільки небезпечними можуть бути ігри поблизу колій, та уважно стежте за їхнім дозвіллям. Це може врятувати життя

- додали у ДСНС.

Нагадаємо

13-річний підліток отримав численні електричні опіки тулуба та кінцівок 2-3 ступенів після того, як на станції Одеса-Східна заліз на вантажний вагон і отримав удар струмом.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

СуспільствоКримінал та НП
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
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