У Ніжені через ураження струмом на залізничному вокзалі загинув юнак, дівчину травмовано

Через ураження струмом на залізниці в Ніжині загинув 15-річний юнак, 19-річна дівчина поранена. Про це повідомляє ДСНС України, пише УНН.

Сьогодні ввечері надійшло повідомлення про те, що на території Ніжинського залізничного вокзалу 15-річний хлопець і 19-річна дівчина зазнали ураження електричним струмом - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на місце події оперативно прибули рятувальники, які зняли постраждалих із даху вагона та передали медикам. На жаль, хлопець загинув, дівчина перебуває в реанімації.

Звертаємося до батьків: залізниця - не місце для розваг. Пояснюйте дітям, наскільки небезпечними можуть бути ігри поблизу колій, та уважно стежте за їхнім дозвіллям. Це може врятувати життя - додали у ДСНС.

Нагадаємо

13-річний підліток отримав численні електричні опіки тулуба та кінцівок 2-3 ступенів після того, як на станції Одеса-Східна заліз на вантажний вагон і отримав удар струмом.