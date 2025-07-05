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В Нежине из-за поражения током на железнодорожном вокзале погиб юноша, девушка травмирована

Киев • УНН

 • 192 просмотра

В Нежине 15-летний парень погиб, а 19-летняя девушка попала в реанимацию после поражения электрическим током на железнодорожном вокзале. Пострадавших сняли с крыши вагона и передали медикам.

В Нежине из-за поражения током на железнодорожном вокзале погиб юноша, девушка травмирована

Из-за поражения током на железной дороге в Нежине погиб 15-летний юноша, 19-летняя девушка ранена. Об этом сообщает ГСЧС Украины, пишет УНН.

Сегодня вечером поступило сообщение о том, что на территории Нежинского железнодорожного вокзала 15-летний парень и 19-летняя девушка получили поражение электрическим током

- говорится в сообщении.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые сняли пострадавших с крыши вагона и передали медикам. К сожалению, парень погиб, девушка находится в реанимации.

Обращаемся к родителям: железная дорога - не место для развлечений. Объясняйте детям, насколько опасными могут быть игры вблизи путей, и внимательно следите за их досугом. Это может спасти жизнь

- добавили в ГСЧС.

Напомним

13-летний подросток получил многочисленные электрические ожоги туловища и конечностей 2-3 степеней после того, как на станции Одесса-Восточная залез на грузовой вагон и получил удар током.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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