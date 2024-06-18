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У Нью-Мексико оголосили екстрену евакуацію з селища через швидке поширення лісової пожежі

Київ • УНН

 • 15239 перегляди

Жителям міста Руїдосо, штат Нью-Мексико, було наказано негайно евакуюватися через швидке поширення лісової пожежі, площа якої до кінця дня перевищила 2 000 гектарів.

У Нью-Мексико оголосили екстрену евакуацію з селища через швидке поширення лісової пожежі

Жителям населеного пункту Руідозо в Нью-Мексико у США було наказано негайно покинути це місце в понеділок через лісову пожежу, яка була виявлена неподалік того ранку і до кінця дня поширилася на більш ніж 2000 гектарів, з посиланням на офіційних осіб повідомляє NBC News, пише УНН.

Деталі

"Негайна обов'язкова евакуація селища Руідозо - вирушайте зараз!!" - великими літерами повідомив місцевий уряд на своїй сторінці у Facebook незадовго до 19:00 за місцевим часом, пише видання.

Пожежу в Саут-Форку було виявлено близько 9 години ранку в понеділок у резервації Мескалеро на захід від населеного пункту з населенням понад 7000 осіб, а до 23:30, за даними Управління лісового господарства Нью-Мексико, її площа зросла приблизно до 2125 га.

"Зростання пожежі було швидким і супроводжувалося екстремальною поведінкою вогню", - заявили у підрозділі. До вечора понеділка пожежу було локалізовано на 0%.

Було віддано кілька наказів про евакуацію, жителям було наказано негайно залишити населений пункт та застерігалося від спроб зібрати цінності чи захистити свою власність.

У вівторок вранці Червоний Хрест відкрив притулок для тих, хто залишає свої будинки. Два шосе, що ведуть у місто, були перекриті.

Станом на вечір понеділка повідомлень про смертельні випадки не надходило. На урядових веб-сайтах про подію кількість втрачених будівель була вказана як невідома, проте під загрозою перебувало безліч будівель.

За даними влади Руідозо, гарячий попіл від пожежі падав в Альто, громаді на північ від Руідозо. Частину автомагістралі поруч із резервацією було закрито, ідеться в повідомленні.

На своєму веб-сайті резервація повідомила, що співробітники заповідника Мескалеро ходили від будинку до будинку, щоб наказати людям у постраждалих районах негайно залишити територію.

Плем'я апачів мескалеро заявило, що відкриває центр евакуації.

Постачальник електроенергії PNM знеструмив частину Руідозо на вимогу служб екстреного реагування, повідомили у місті.

Зображення з веб-камери у центрі міста Руідозо показували у понеділок увечері, що небо за населених пунктом світиться червоним. На ранок вівторка заграву вже не була видно, але місто огорнуло густим димом.

Руідозо, Альто та резервація знаходяться в гірському масиві Сьєрра-Бланка, на південний схід від Альбукерке.

Причина пожежі з'ясовується.

Пожежа спалахнула на тлі того, як більша частина південного заходу Америки, включаючи деякі частини Нью-Мексико, була попереджена "червоним" повідомленням про ризик виникнення пожеж через дуже сухе повітря і вітер.

В окрузі Калаверас, штат Каліфорнія, на схід від Стоктона, лісова пожежа, що охопила територію площею близько 770 га, також викликала в понеділок екстрену евакуацію.

Через пожежу без електрики залишилося близько 5000 людей. 

За даними Каліфорнійського департаменту лісового господарства та протипожежної охорони, близько 15:20 за місцевим часом у Копперополісі почалася так звана пожежа Aero Fire.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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