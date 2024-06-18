Жителям населенного пункта Руидозо в Нью-Мексико в США было приказано немедленно покинуть это место в понедельник из-за лесного пожара, который был обнаружен неподалеку тем утром и к концу дня распространился на более чем 2000 гектаров, со ссылкой на официальных лиц сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

"Немедленная обязательная эвакуация поселка Руидозо - отправляйтесь сейчас!!!" - большими буквами сообщило местное правительство на своей странице в Facebook незадолго до 19:00 по местному времени, пишет издание.

Пожар в Саут-Форке был обнаружен около 9 часов утра в понедельник в резервации Мескалеро к западу от населенного пункта с населением более 7000 человек, а к 23:30, по данным Управления лесного хозяйства Нью-Мексико, его площадь выросла примерно до 2125 га.

"Рост пожара был быстрым и сопровождался экстремальным поведением огня", - заявили в подразделении. К вечеру понедельника пожар был локализован на 0%.

Было отдано несколько приказов об эвакуации, жителям было приказано немедленно покинуть населенный пункт и предостерегалось от попыток собрать ценности или защитить свою собственность.

Во вторник утром Красный Крест открыл приют для тех, кто покидает свои дома. Два шоссе, ведущие в город, были перекрыты.

По состоянию на вечер понедельника сообщений о смертельных случаях не поступало. На правительственных веб-сайтах о происшествии количество потерянных зданий было указано как неизвестное, однако под угрозой находилось множество зданий.

По данным властей Руидозо, горячий пепел от пожара падал в Альто, общине к северу от Руидозо. Часть автомагистрали рядом с резервацией была закрыта, говорится в сообщении.

На своем веб-сайте резервация сообщила, что сотрудники заповедника Мескалеро ходили от дома к дому, чтобы приказать людям в пострадавших районах немедленно покинуть территорию.

Племя апачей мескалеро заявило, что открывает центр эвакуации.

Поставщик электроэнергии PNM обесточил часть Руидозо по требованию служб экстренного реагирования, сообщили в городе.

Изображения с веб-камеры в центре города Руидозо показывали в понедельник вечером, что небо за населенным пунктом светится красным. На утро вторника зарево уже не было видно, но город окутало густым дымом.

Руидозо, Альто и резервация находятся в горном массиве Сьерра-Бланка, к юго-востоку от Альбукерке.

Причина пожара выясняется.

Пожар вспыхнул на фоне того, как большая часть юго-запада Америки, включая некоторые части Нью-Мексико, была предупреждена "красным" уведомлением о риске возникновения пожаров из-за очень сухого воздуха и ветра.

В округе Калаверас, штат Калифорния, к востоку от Стоктона, лесной пожар, охвативший территорию площадью около 770 га, также вызвал в понедельник экстренную эвакуацию.

Из-за пожара без электричества осталось около 5000 человек.

По данным Калифорнийского департамента лесного хозяйства и противопожарной охраны, около 15:20 по местному времени в Копперополисе начался так называемый пожар Aero Fire.

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