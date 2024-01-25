У Нью-Йорку триває підготовка до засідання Радбезу ООН: Зеленський заслухав доповідь Кулеби
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба проінформував Президента Зеленського перед засіданням Ради Безпеки ООН.
Глава МЗС України Дмитро Кулеба доповів Президенту України Володимиру Зеленському щодо контактів із партнерами в контексті підготовки до засідання Радбезу ООН, передає УНН.
"Селектор – уранці. Доповіді військових, МВС, інформація від розвідки, доповідь із регіонів щодо ліквідації наслідків російських ударів. Одеса, Донеччина… Окремо – у Нью-Йорку сьогодні триває підготовка до засідання Радбезу ООН, міністр закордонних справ доповів щодо нашої відповідної роботи, контактів із партнерами", - повідомив Зеленський.
Нагадаємо
Рада Безпеки ООН сьогодні проведе екстрене засідання для обговорення падіння Іл-76.
Як повідомляється, Радбез ООН збереться у четвер о 17:00 за місцевим часом (00:00 26 січня за Києвом).
Міністр закордонних справ рф сергій лавров перебуває в Нью-Йорку "для переговорів щодо Ізраїлю та України", зазначає видання.
Раніше рф виступила з вимогою терміново скликати засідання Радбезу ООН через падіння російського літака Іл-76