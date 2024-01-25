В Нью-Йорке продолжается подготовка к заседанию Совбеза ООН: Зеленский заслушал доклад Кулебы
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал Президента Зеленского перед заседанием Совета Безопасности ООН.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба доложил Президенту Украины Владимиру Зеленскому о контактах с партнерами в контексте подготовки к заседанию Совбеза ООН, передает УНН.
"Селектор - утром. Доклады военных, МВД, информация от разведки, доклад из регионов по ликвидации последствий российских ударов. Одесса, Донецкая область... Отдельно - в Нью-Йорке сегодня идет подготовка к заседанию Совбеза ООН, министр иностранных дел доложил о нашей соответствующей работе, контактах с партнерами", - сообщил Зеленский.
Напомним
Совет Безопасности ООН сегодня проведет экстренное заседание для обсуждения падения Ил-76.
Как сообщается, Совбез ООН соберется в четверг в 17:00 по местному времени (00:00 26 января по Киеву).
Министр иностранных дел рф Сергей Лавров находится в Нью-Йорке "для переговоров по Израилю и Украине", отмечает издание.
Ранее рф выступила с требованием срочно созвать заседание Совбеза ООН из-за падения российского самолета Ил-76
В Нью-Йорке продолжается подготовка к заседанию Совбеза ООН: Зеленский заслушал доклад Кулебы
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба проинформировал Президента Зеленского перед заседанием Совета Безопасности ООН.
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